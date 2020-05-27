Жертв домашнего насилия решили не штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция не будет выписывать штрафы и привлекать к ответственности тех, кто нарушил самоизоляцию из-за крайней необходимости. Так, избежать наказания смогут жертвы семейно-бытового насилия.

«Лица, допустившие нарушение режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности», — сообщил «Коммерсанту» представитель МВД России.

Кроме того, правоохранители принимают меры для профилактики ситуаций с насилием. В частности, полицейские приходят к тем, кто стоит на учете, а также общаются с родственниками и соседями. Еще правоохранители рассказывают жертвам домашнего насилия о службах социальной поддержки и проводят разъяснения при поступлении обращений от граждан.

В марте организации, защищающие пострадавших от домашнего насилия, обратились к правительству, губернаторам и МВД. Они попросили не наказывать пострадавших от бытового насилия за нарушение режима самоизоляции.

В начале мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что с апреля число жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Однако позже в пресс-службе МВД заверили, что количество случаев такого насилия в апреле снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.