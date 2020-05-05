Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза

По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.

Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Российские СМИ ранее уже сообщила об увеличении поступивших в НКО обращений от жертв домашнего насилия и росте просьб о помощи на фоне коронавирусной пандемии.

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч», — уточнила Москалькова.

Она добавила, что во Франции и в Китае во время пандемии резко выросло число обращений на горячую линию жертв рукоприкладства супругов на 30% и 25% соответственно.

Пресс-служба ЗАГСа Москвы сообщила об уменьшении на 70% заявлений на расторжение брака. Эксперты предупреждали, что после введения режима самоизоляции число разводов напротив может возрасти.