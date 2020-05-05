Москалькова попросила отменить цифровые пропуска для жертв домашнего насилия

Жертвы домашнего насилия должны иметь возможность беспрепятственно выходить из дома, чтобы обратиться за помощью. Для визита в кризисные центры и правоохранительные органы они не должны предварительно оформлять цифровые пропуска, которые ввели в условиях COVID-19.

Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости». Она отметила, что после введения обязательных цифровых пропусков, стала получать большое количество жалоб от жертв домашнего насилия. Женщины рассказали, что из-за введения режима самоизоляции не могут попасть в ОВД, чтобы подать заявление. Если же они туда приходят, то их по большей части просто не принимают. По словам Москальковой, жертвы также не могут воспользоваться услугами кризисных центров.

В этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения Татьяна Москалькова.

Ранее стало известно, что уровень домашнего насилия стремительно вырос после введения режима самоизоляции. Начиная с 10 апреля, количество таких обращений в некоторые НКО увеличилось в 2,5 раза. Если в марте подобных заявлений было чуть больше шести тысяч, то в апреле из число увеличилось до 13 тысяч.

Ранее в сети разгорелся скандал вокруг темы домашнего насилия. Так, подписчики отреагировали на слова телеведущей Регины Тодоренко, которая заявила, что женщины сами виноваты в своем превращении в жертв. Она предложила им задуматься — что именно они сделали, чтобы муж их не бил. После этого заявления на Тодоренко обрушилась волна критики. Свое недовольство высказали не только подписчики и простые пользователи, но и знаменитости. Многие партнеры, с которыми у Тодоренко были заключены рекламные контракты, отказались с ней сотрудничать. Кроме того, журнал Glamour лишил ведущую премии «Женщина года», которую присуждал ей три раза подряд.

Позже Тодоренко извинилась за свои слова и сняла фильм, посвященной этой проблеме. Она рассказала, что даже не представляла себе масштабы домашнего насилия, и подчеркнула, что благодарна «своему глупому языку» — ведь ее высказывание стало катализатором и позволило многим женщинам поделиться своими проблемами. Ведущая отметила, что ей «стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи».