Ведомство привело данные за первый квартал 2020 года. Согласно информации, в марте было зарегистрировано более 13 тысяч случаев насилия в семье. В апреле, когда начался режим самоизоляции из-за коронавируса, — 7,7 тысячи. А это на 23,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Хотя ранее сообщалось о росте жалоб на домашние побои. За время самоизоляции их число, напротив, выросло в 2,5 раза. По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в марте количество обращений по этой теме составило шесть тысяч, а в апреле — более 13 тысяч. А депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, попросили вице-премьера Татьяну Голикову как можно быстрее принять соответствующий законопроект. Их требование связано со значительным ростом жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции.

По статье о побоях, за рукоприкладство в семье выдается штраф. Позднее предлагалось вместо него прибегать к административному аресту, но в МВД отказались ужесточать ответственность. Сотрудники ведомства посчитали подобные предложения нецелесообразными. Тем не менее декриминализацию побоев правоохранители называют оправданной.