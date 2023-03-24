Общество 24 марта 2023, 17:01 Женщина упала в обморок на прощании с актером Киселевым в Петербурге — СМИ Прощание с актером Георгием Киселевым прошло в Петербурге

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В церкви Лурдской Богоматери в Петербурге состоялась церемония прощания с 29-летним актером Георгием Киселевым, который погиб в Ярославской области вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым. Траурную церемонию посетили родные, знакомые, коллеги артиста, более 50 человек принесли цветы. Одна женщина, предположительно родственница Киселева, потеряла сознание прямо во время службы, сообщило издание StarHit.

Участница церемонии, сидевшая в первом ряду, упала в обморок после слов священника о том, что смерть актера стала большим горем и «сегодня будут молиться все: и католики, и православные». Священнослужители принесли воду, на помощь кинулись и другие. Молитва продолжилась после того, как женщина пришла в себя.

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Затем присутствующие по очереди прощались с актером. Затем семья Киселева простилась с ним уже без посторонних. По данным издания, гроб выносили из церкви под аплодисменты.

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Актера решили кремировать.

Компания отдыхала в Ярославской области в ночь на 20 марта и решила перейти реку по тонкому льду. Несколько человек, в том числе Дмитрий Свиргунов, провалились. Выбраться и выжить удалось только одной девушке. Георгий Киселев до последнего пытался вытащить всех, кого мог (в храме некоторые заметили, что у него исцарапаны руки), но в итоге упал сам. Актер смог зацепиться за кромку льда, но полчаса в ледяной воде не оставили ему шанса.