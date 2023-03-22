22 марта 2023, 15:22
Петербургский актер пытался спасти основателя Cream Soda, но сам ушел под лед
«КП»: актер Георгий Киселев погиб на Волге с основателем Cream Soda и участниками Any Act
На Волге в селе Диево-Городище Ярославской области 20 марта погибли четыре человека. Петербургский актер Георгий Киселев попытался спасти основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова, его брата и друга-участника группы Any Act, но сам провел полчаса в ледяной воде и умер. «КП — Красноярск» раскрыл обстоятельства той ночи.
Компания из 10 человек отдыхала в двухэтажном коттедже. В ночь на 20 марта друзья решили сходить в соседнюю деревню Ченцы и срезать путь по Волге. Братья Дмитрий и Роман Свиргуновы, Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман провалились под лед. Девушку удалось вытащить, но в ледяную воду упал, пытаясь помочь остальным, Георгий Киселев. Журналисты выяснили, что он зацепился за кромку льда и провел в воде около получаса. Прибывшие на место спасатели достали его и передали медикам. Несмотря на попытки реанимации, парень умер.
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Георгий Киселев к 29 годам успел пожить в Канаде и выступить вратарем в юношеской хоккейной лиге за команду Shelburne Red Wings, заработать разряды по конному спорту и прыжкам в воду, поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и переехать в поселок Мотыгино на севере Красноярского края.
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«Гоша проработал у нас семь месяцев, с сентября 2020-го по апрель 2021 года. Многие пишут, что он ушел из-за каких-то разногласий, но на самом деле у Гоши были проблемы со здоровьем, поэтому пришлось вернуться домой», — рассказала директор местного драмтеатра Татьяна Ткачук.
Он вернулся в Санкт-Петербург, продолжил актерскую карьеру в театре и кино, начал сниматься в качестве модели. Близкие устроили сбор средств на организацию похорон.
Представители Cream Soda ранее объявили, что родные опознали тело Дмитрия Свиргунова. Группа пообещала передать собранные на ближайшем концерте деньги семьям погибших.
Музыка
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