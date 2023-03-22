Знаменитости 22 марта 2023, 15:22 Петербургский актер пытался спасти основателя Cream Soda, но сам ушел под лед «КП»: актер Георгий Киселев погиб на Волге с основателем Cream Soda и участниками Any Act Прокуратура Ярославской области / Telegram

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На Волге в селе Диево-Городище Ярославской области 20 марта погибли четыре человека. Петербургский актер Георгий Киселев попытался спасти основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова, его брата и друга-участника группы Any Act, но сам провел полчаса в ледяной воде и умер. «КП — Красноярск» раскрыл обстоятельства той ночи.

Компания из 10 человек отдыхала в двухэтажном коттедже. В ночь на 20 марта друзья решили сходить в соседнюю деревню Ченцы и срезать путь по Волге. Братья Дмитрий и Роман Свиргуновы, Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман провалились под лед. Девушку удалось вытащить, но в ледяную воду упал, пытаясь помочь остальным, Георгий Киселев. Журналисты выяснили, что он зацепился за кромку льда и провел в воде около получаса. Прибывшие на место спасатели достали его и передали медикам. Несмотря на попытки реанимации, парень умер.

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Георгий Киселев к 29 годам успел пожить в Канаде и выступить вратарем в юношеской хоккейной лиге за команду Shelburne Red Wings, заработать разряды по конному спорту и прыжкам в воду, поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и переехать в поселок Мотыгино на севере Красноярского края.

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«Гоша проработал у нас семь месяцев, с сентября 2020-го по апрель 2021 года. Многие пишут, что он ушел из-за каких-то разногласий, но на самом деле у Гоши были проблемы со здоровьем, поэтому пришлось вернуться домой», — рассказала директор местного драмтеатра Татьяна Ткачук.

Он вернулся в Санкт-Петербург, продолжил актерскую карьеру в театре и кино, начал сниматься в качестве модели. Близкие устроили сбор средств на организацию похорон.

Представители Cream Soda ранее объявили, что родные опознали тело Дмитрия Свиргунова. Группа пообещала передать собранные на ближайшем концерте деньги семьям погибших.