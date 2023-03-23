Эксклюзив 23 марта 2023, 17:56 Бабушка погибшего вместе с основателем Cream Soda рассказала настоящую историю роковой ночи

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Экс-актер Мотыгинского театра Георгий Киселев утонул в Ярославской области вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым. Бабушка бывшего артиста — Лариса Киселева — дала эксклюзивное интервью «360» в котором описала истинную причину смерти своего внука.

«Я сама попросила об этом интервью, поскольку интернет переполнен всякими комментариями», — отметила она.

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По ее словам, в Сети много недостоверной информации и обвинений в адрес погибших. Что те якобы злоупотребляли алкоголем в роковую ночь.

«Хочу сказать про своего внука. Ему не очень хотелось туда ехать. Но так сложилось, что он пообещал ребятам снять им клип, и вот он поехал», — пояснила она.

Собеседница «360» подробно описала события той ночи. Она отметила, что ее поразило равнодушие людей, которые просто стояли на берегу и наблюдали за тонущими.

«Он упал в воду после того, как он выдернул девочек из реки. При этом сам уже вылезти не смог. В это время товарищи по группе просто наблюдали с берега, и никто ничем не шевельнул», — рассказала женщина.

Она добавила, что у ее внука было много друзей в разных городах мира,

«Светлый человек. Он никогда бы никого не бросил. Тем более в страшном положении. Всегда бы прибежал, кинулся и помог», — сказала собеседница «360».

По ее словам, родных погибшего очень поддерживают теплые слова и соболезнования, которые они получают со всех уголков мира.