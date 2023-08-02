Общество 02 августа 2023, 13:31 Жалобу защиты осужденного Ивана Сафронова отклонили в Верховном суде Верховный суд не внес изменений в приговор осужденного за госизмену Ивана Сафронова РИА «Новости»

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Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он продолжит отбывать срок в колонии строгого режима по дел о госизмене. Об этом сообщил ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — заявили в суде.

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Сами слушания проходили в закрытом формате из-за секретности дела.

Сафронова перевели для отбытия наказания в колонию строгого режима в селе Арейском Красноярского края.

Журналиста «Коммерсанта», «Ведомостей» и экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. Его обвинили в государственной измене. Адвокаты указали, что обвинение касалось передачи секретных данных о российском оборонном комплексе спецслужбе страны, входящей в НАТО.

В сентябре 2022 года Московский городской суд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима. Наказание предусматривает два года ограничения свободы после отбытия, а также штраф в 500 тысяч рублей.

Адвокаты Сафронова попытались обжаловать приговор в начале декабря 2022 года, но судья признал вердикт законным, после чего он вступил в силу.