Советника главы Роскосмоса Сафронова арестовали до 6 сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 6 сентября. ФСБ заподозрила его в государственной измене.

Ивана Сафронова 7 июля задержали сотрудники ФСБ. В пресс-службе госкорпорации сообщили «360», что советника генерального директора заподозрили в государственной измене. При этом в Роскосмосе отметили, что случившееся не касается нынешней работы Сафронова в компании. Госкорпорация оказывает содействие следствию по делу советника.

О задержании сначала сообщили Telegram-каналы. На опубликованных кадрах видно, как Сафронов идет к припаркованному автомобилю. В этот момент его ловят сотрудники ФСБ.

Позже в ФСБ отметили, что Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО. Он мог передавать секретные данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Обвинение ему пока не предъявили.

Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. По статье о государственной измене Сафронову может грозить до 20 лет заключения.

Сафронов родился в 1990 году в Москве. Он получил журналистское образование и начал работать в корреспондентом и спецкорреспондентом «Коммерсанта». В мае 2020-го занял должность советника главы Роскосмоса по информационной политике. До своего назначения Сафронов отработал год спецкором газеты «Ведомости».