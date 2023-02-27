Криминал 27 февраля 2023, 14:32 Ивана Сафронова этапировали в колонию под Красноярском Адвокат Ивана Сафронова Катчев сообщил о переводе журналиста в колонию Красноярского края РИА «Новости»

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Приговоренный к 22 годам лишения свободы журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов прибыл для отбытия наказания в колонию строгого режима в селе Арейское Красноярского края. Об этом в беседе с ТАСС заявил представляющий интересы осужденного адвокат Дмитрий Катчев.

Он подчеркнул, что уже посетил своего подзащитного. Жалоб на условия содержания он не получил.

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«Сафронов доставлен в ИК-7 Красноярского края. Мы с коллегами навестили его там. Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет», — заявил Катчев.

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Журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», а также бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года по делу о государственной измене. Адвокаты пояснили, что речь в обвинении шла о передаче секретных сведений о российском оборонном комплексе спецслужбе страны, входящей в НАТО.

В сентябре 2022 года Московский городской суд приговорил журналиста к 22 года колони строго режима. Также наказание предусматривает два года ограничения свободы после отбытия наказания и штраф в 500 тысяч рублей. Своей вины Сафронов не признал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вынесенный вердикт очень суровым, но подчеркнул, что права комментировать судебное решение у него нет.

Адвокаты Сафронова обжаловали приговор своего подзащитного в начале декабря прошлого года. Но при рассмотрении судья признал приговор законным, после чего он вступил в силу.