«Зеленский понял, что его использовали». После обвинений в адрес НАТО лидер Украины может пойти на компромисс

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО за то, что альянс не хочет закрывать небо над страной, делаются от отчаяния, заявил в эфире «360» политолог Евгений Михайлов. По его мнению, Зеленский начал понимать то, о чем его предупреждала РФ.

«Это (критика в адрес НАТО — прим. ред.) — акт отчаяния. Зеленский наконец понял, что ему Россия всегда доносила, что его кидают и используют. Он пришел к осознаю, что Украину использовали по полной западные державы для собственных интересов. Они говорят: "Иди, воюй, мы за тобой, мы додавим Россию". И что получилось. Они давят санкциями, ну помогли 50 тоннами дизеля и оружием, чтобы дальше погибали украинцы, защищая западные интересы», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что НАТО отказался воевать за Украину и закрывать небо над республикой, хотя того просил Зеленский. «[Потому что] это прямая война с Россией. РФ не позволит НАТО закрывать небо над Украиной. Это прямое боестолкновение», — предупредил политолог.

Михайлов добавил, что Россия начала спецоперацию и не допустила блицкрига. По его мнению, если бы операция была начата позже, было бы хуже. Сейчас, как отметил он, Европа уже начинает понимать, чем грозят санкции, которые она ввела против РФ. Потому что под ударом оказалась глобальная экономика, добавил он.

«Если будет тяжело России, ЕС может быть еще тяжелее, но выбора иного не было (о проведении спецоперации — прим. ред.). <…> А Европа привыкла жить в комфорте», — заметил Михайлов.

В дальнейшем, по его мнению, Зеленский продолжит просить о помощи, хотя он уже и так просил об очень многом. «Он же уже сколько всего просил? Отключить Россию от того, забрать у нее то. <…> Ему во всем врали. Печеньки Нуланд не помогли», — сказал эксперт.

Политолог предположил, что Зеленский, скорее всего, примет решение пойти на компромисс.