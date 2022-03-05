Зеленский заявил, что НАТО сознательно решил не закрывать небо над Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский посчитал сознательным отказ Североатлантического альянса закрывать небо над страной. Запись с соответствующим заявлением опубликована на его странице в Instagram.

Зеленский выразил мнение, что именно по этой причине состоявшийся накануне саммит глав МИД стран НАТО в Брюсселе оказался растерянным и слабым. По его словам заметно, что не все там считают борьбу за свободу Европы главной целью. Также украинский лидер усомнился, что альянс может кого-то защитить. Он добавил, что Будапештский меморандум для его страны уже сгорел.

«Все, на что способен был альянс сегодня, — это провести через систему закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», — подчеркнул украинский лидер.

По его мнению, страны альянса сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию против НАТО.

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев объяснил, почему НАТО не захотел ввести бесполетную зону над Украиной.