Зеленский заявил, что НАТО сознательно решил не закрывать небо над Украиной
Президент Зеленский заявил, что НАТО сознательно решил не закрывать небо над Украиной
Украинский президент Владимир Зеленский посчитал сознательным отказ Североатлантического альянса закрывать небо над страной. Запись с соответствующим заявлением опубликована на его странице в Instagram.
Зеленский выразил мнение, что именно по этой причине состоявшийся накануне саммит глав МИД стран НАТО в Брюсселе оказался растерянным и слабым. По его словам заметно, что не все там считают борьбу за свободу Европы главной целью. Также украинский лидер усомнился, что альянс может кого-то защитить. Он добавил, что Будапештский меморандум для его страны уже сгорел.
«Все, на что способен был альянс сегодня, — это провести через систему закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», — подчеркнул украинский лидер.
По его мнению, страны альянса сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию против НАТО.
Ранее руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев объяснил, почему НАТО не захотел ввести бесполетную зону над Украиной.