Вызовет проблемы. Евросоюзу предрекли сложности из-за потока мигрантов с Украины

Евросоюзу предстоит решать вопрос с украинскими мигрантами, покинувшими страну после начала специальной военной операции. Об этом в эфире «360» заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Поток мигрантов вызовет трения внутри Евросоюза, страны рядом с Украиной вынуждены брать на себя сопутствующие риски. Основные локомотивы ЕС, как Германия, находятся гораздо дальше. Наверняка со стороны Польши поднимется вопрос, почему ключевые игроки не оказывают должной поддержки на восточном фронте Евросоюза», — сказал он.

Политолог добавил, что в информационном поле продолжается кампания, направленная на дискредитацию российской стороны.

«Можно посмотреть опросы в США, значительная часть респондентов высказалась за более широкие санкционные меры, несмотря на повышение цен на топливо для самих американских потребителей», — заявил аналитик.

Нейжмаков признался, что не питает больших надежд на переговоры между Россией и Украиной, поскольку большого развития в них нет.

«Сами участники заявляют о многих моментах, которые не будут публичными. Переговоры далеки от решений, которые можно представить широкой аудитории. Однако важно, что сам процесс идет, каждый раунд может приблизить некое соглашение», — заключил политолог.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не видит смысла в переговорах, поскольку украинский президент Владимир Зеленский не обладает истинной властью в собственной стране.