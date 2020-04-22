Зараженных коронавирусом в России почти 58 тысяч

За сутки коронавирус в России подтвердили еще у 5236 человек. Инфекция уже давно добралась до жителей всех регионов РФ. Еще вчера пациентов с COVID-19 было более 52 тысяч.

Коронавирусных больных в стране стало на 5236 больше. Вирус поразил людей из 78 субъектов страны, уточнил оперштаб Москвы. Из них у 43,4% не было клинических проявлений болезни. Сейчас заражены 57 999 человек. С начала эпидемии поправились 4420 россиян: врачи отпустили домой еще 547 пациентов. Смертельных случаев 513 (+57 за последние 24 часа).

В Москве новых случаев 2548. На втором месте по приросту зараженных — Подмосковье (631 пациент с COVID-19), на третьем — Санкт-Петербург, где за сутки выявили 294 инфицированных.

В России провели уже более 2,2 миллиона тестов на коронавирус. Инфекцию подозревают у 145 тысяч человек. Все они находятся под наблюдением медиков.

В Московской области на 22 апреля провели 193 969 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Анализы берут в том числе у тех, кто вернулся из неблагоприятных по эпидемиологической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». Тесты делают в лабораториях государственных медицинских организаций. Здоровые могут провериться в негосударственных учреждениях.

В июне 2020 года российские медики планируют начать испытания вакцины от коронавируса. В тестах примут участие добровольцы без хронических заболеваний. Разработчикам препарата еще предстоит получить разрешение Минздрава и одобрение этических комитетов.

Немецкие ученые-вирусологи считают, что риск заболеть COVID-19 повышается, если «вдохнуть капли» зараженного. Проще говоря, заразиться проще всего рядом с кашляющим и чихающим инфицированным. По мнению китайских специалистов, вирус наиболее опасен в первые пару дней после появления симптомов.