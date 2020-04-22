Тестировать вакцину от коронавируса в России будут люди без хронических заболеванией

Тестировать вакцину против коронавируса будут 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщила научный сотрудник «Вектора» Наталья Думченко, которая сама решила участвовать в испытаниях.

Думченко рассказала «Интерфаксу», что в списки добровольцев попали люди без хронических заболеваний. Тестировать вакцину, кроме того, нельзя военным, заключенным, беременным и кормящим матерям. Большая часть участников будущих испытаний — сотрудники научного центра.

Перед вакцинацией каждого добровольца дополнительно обследуют, чтобы проверить, что у него нет антител к вирусу.

Испытания должны начать в июне 2020 года. Перед этим разработчикам необходимо получить разрешение Минздрава, одобрение этических комитетов при министерстве и самом научном центре.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал «360», что участники испытаний должны получить денежное вознаграждение. Обычно добровольцам платят 5-10 тысяч рублей.

В России, по информации на 21 апреля, больше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 456 человек.