Тестировать вакцину от коронавируса в России будут люди без хронических заболеванией
Думченко рассказала «Интерфаксу», что в списки добровольцев попали люди без хронических заболеваний. Тестировать вакцину, кроме того, нельзя военным, заключенным, беременным и кормящим матерям. Большая часть участников будущих испытаний — сотрудники научного центра.
Перед вакцинацией каждого добровольца дополнительно обследуют, чтобы проверить, что у него нет антител к вирусу.
Испытания должны начать в июне 2020 года. Перед этим разработчикам необходимо получить разрешение Минздрава, одобрение этических комитетов при министерстве и самом научном центре.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал «360», что участники испытаний должны получить денежное вознаграждение. Обычно добровольцам платят 5-10 тысяч рублей.
В России, по информации на 21 апреля, больше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 456 человек.