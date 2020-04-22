    22 апреля 2020, 08:32

    Ученые назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

    Эля Данилюк

    Где и при каких обстоятельствах проще всего заболеть COVID-19? Самый вероятный способ — это «вдохнуть капли» зараженного, которые выделяются при кашле и чихании. Об этом заявили немецкие ученые-вирусологи, сообщил «Царьград» со ссылкой на издание RTL Today.
    Ученые назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

    По мнению исследователей, риск заболеть в тот момент, когда вы ходите по магазинам, конечно, есть, но он минимален, потому что в общественном месте, как правило, люди сейчас стараются быть недолго.

    Другое дело — дружеские посиделки, в которых на ограниченном пространстве люди находятся достаточно длительное время. В таких условиях вирусу гораздо проще попасть из зараженного организма в здоровый. Один кашель или чих в метре от человека — и болезнь обеспечена, уверены ученые.

    Также вирусологи отметили, что инфекция на поверхностях живет недолго. Риск заражения высок только в том случае, если после того, как заболевший тронет, к примеру, дверную ручку, вы возьметесь за нее, а потом коснетесь рукой лица.

    Ранее ученые из Китая выяснили, что самым опасным периодом, когда коронавирус распространяется наиболее активно, являются первые один-два дня до появления симптомов.