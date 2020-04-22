Ученые назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

По мнению исследователей, риск заболеть в тот момент, когда вы ходите по магазинам, конечно, есть, но он минимален, потому что в общественном месте, как правило, люди сейчас стараются быть недолго.

Другое дело — дружеские посиделки, в которых на ограниченном пространстве люди находятся достаточно длительное время. В таких условиях вирусу гораздо проще попасть из зараженного организма в здоровый. Один кашель или чих в метре от человека — и болезнь обеспечена, уверены ученые.

Также вирусологи отметили, что инфекция на поверхностях живет недолго. Риск заражения высок только в том случае, если после того, как заболевший тронет, к примеру, дверную ручку, вы возьметесь за нее, а потом коснетесь рукой лица.

Ранее ученые из Китая выяснили, что самым опасным периодом, когда коронавирус распространяется наиболее активно, являются первые один-два дня до появления симптомов.