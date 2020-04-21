Исследователи назвали наивысший период опасности коронавируса

По результатам исследования, стало ясно, что заразность возникает за несколько дней до проявления симптомов. А пик передачи от больного к здоровому человеку наступает менее чем за день до появления признаков заболевания.

Ученые отметили, что отслеживание контактов зараженных и одиночное тестирование могут быть неэффективными методами борьбы с пандемией. К такому мнению они пришли после проведения исследования. Около 30% случаев заражения совершаются в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса.