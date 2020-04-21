Исследователи назвали наивысший период опасности коронавируса
Китайские ученые выяснили, когда коронавирус наиболее опасен. По их словам, в первые один-два дня до появления симптомов заболевшие наиболее заразны. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
По результатам исследования, стало ясно, что заразность возникает за несколько дней до проявления симптомов. А пик передачи от больного к здоровому человеку наступает менее чем за день до появления признаков заболевания.
Ученые отметили, что отслеживание контактов зараженных и одиночное тестирование могут быть неэффективными методами борьбы с пандемией. К такому мнению они пришли после проведения исследования. Около 30% случаев заражения совершаются в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса.