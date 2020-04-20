Зараженных коронавирусом в России более 47 тысяч. За сутки заболели 4268 человек

Рост числа заразившихся коронавирусом в России не прекращается. За последние сутки положительными оказались тесты на COVID-19 у 4268 человек из 76 регионов страны. Количество коронавирусных больных перевалило за 47 тысяч.

Сейчас в стране 47 121 инфицированный, уточнил оперштаб Москвы. Смертельных случаев — 405 (+44 за минувшие 24 часа). Выздоровели 3446 пациентов. За сутки их стало больше на 155. Из числа новых случаев «45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни».

Наибольший прирост заболевших — в Москве (2026 инфицированных). В Подмосковье за сутки выявили 578 человек с коронавирусом, в Нижегородской области — 113.

Российские специалисты провели уже свыше двух миллионов тестов на коронавирус, уточнили в Роспотребнадзоре. Врачи наблюдают за 135 тысячами россиян, у которых только подозревают заболевание.

В Московской области на 20 апреля провели уже 189 741 лабораторное исследование на коронавирус. Анализы берут в том числе у людей, которые прибыли из неблагополучных по эпидемологической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые могут сдать тест в негосударственных лабораториях.

В Москве удалось приостановить рост тяжелых больных. У тех, кто уже переболел COVID-19, заболевание протекало по-разному, но с типичными для коронавируса симптомами.

Во всем мире зараженных, по данным Университета Джонса Хопкинса, свыше 2,4 миллиона. Из-за COVID-19 погибли более 165 тысяч человек. Еще в конце 2019 года, когда коронавирус только выявили в Японии, было предположение об искусственной природе вируса. Профессор РАН пояснил, что с нуля его создать не могли — только адаптировать в лабораторных условиях. Доказать это невозможно: по геному вируса процесс не отслеживается.