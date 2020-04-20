Хруст легких и песок в груди. Переболевшие COVID-19 рассказали о симптомах и лечении

Жительница Зеленограда Евгения рассказала изданию, что болезнь протекала тяжело, несмотря на то, что ей всего 34 года. В течение пяти дней у нее была температура 39,6.

«Было больно дышать, кашель такой, что кажется, что выпадут легкие. Все это время ко мне каждый день приезжали врачи и „скорая“. Первый тест сделали спустя пять дней после того, как я почувствовала симптомы. Сперва начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок. Температура поднялась через несколько дней и не сбивалась», — сообщила Евгения.

По ее словам, коронавирус нашли и у ее мужа, но у него не было столь тяжелых симптомов. Через восемь дней в больнице Евгении стало лучше. Теперь она вспоминает, как ночами не могла уснуть от температуры и ощущения того, что «легкие хрустят».

«Температура держалась четыре дня, причем последние два дня была 37. Было ощущение, как будто вдохнула носом воды и она стоит в переносице», — рассказала 36-летняя Анна Ковалева из Москвы.

Она проходила лечение дома. После того, как женщина заболела, она отдала дочку своей маме, но у них вирус не подтвердился. Анна признается, что прямо перед приездом скорой собиралась по записи пойти в поликлинику.

50-летняя Виктория Багаева сообщила, что в их семье коронавирус нашли у трех человек. В зависимости от возраста болезнь протекала по-разному.

«Еще до тестирования я сразу поняла, что это не обычный ОВРИ, симптоматика была классическая для коронавируса: резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, недомогание, заложенность носа при отсутствии насморка и полная потеря обоняния. Это было у всех в разной степени: у меня в меньшей», — отметила Багаева.

27-летняя Мария Мухина заболела, когда находилась на учебе за границей. Температуры у нее было и до приезда, через несколько дней после возвращения она почувствовала себя хуже, ее госпитализировали.

«С понедельника, 20 апреля, у меня кончается карантин, но поликлиника и сервис телемедицины не могут объяснить, что делать дальше. Одни говорят приходить к ним выписываться, другие сомневаются, что можно выходить на улицу. Самое сложное, наверное, даже не перенести болезнь, а понять, как вернуться к обычной жизни», — заключила Мухина.

В России, по информации на 19 апреля, 42,8 тысячи заболевших COVID-19.