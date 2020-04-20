    20 апреля 2020, 09:37

    Профессор РАН пояснил, как могли искусственно создать 2019-nCoV

    Эля Данилюк

    Вирус, подобный 2019-nCoV, невозможно создать с нуля, он мог быть адаптирован в лабораторных условиях. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» профессор РАН Александр Лукашев.

    По его словам, возможный сценарий, который могли использовать ученые, — исследование вируса и попытка приспособить его к другому биологическому виду.

    «Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции, и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии», — сказал доктор медицинских наук.

    Однако Лукашев уточнил, что это только предположение. Доказать, был ли вирус создан искусственно, нельзя — процесс невозможно отследить по геному вируса.

    Версия о том, что коронавирус нового типа — это изобретение китайских ученых, звучала еще в конце 2019 года, когда в Ухане официально объявили об эпидемии.

    Также СМИ заявляли о том, что нулевым пациентом, заразившимся коронавирусом, был сотрудник уханьской лаборатории.