В столице, где пациентов с COVID-19 больше всего по России, вирус распространяется «гладко». Мурашко отметил, что сейчас многие не лечатся самостоятельно и обращаются к врачам в самом начале заболевания. Таким образом, стало меньше тех, кто поступает в клиники с тяжелыми формами болезни.

«В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса (идет) очень гладко, и, что очень важно, рост тяжелых больных приостановлен», — сказал глава Минздрава.

Ранее в Кремле заявили, что власти надеются выйти на плато по количеству инфицированных на следующей неделе. Решение о продлении режима самоизоляции или его завершении так же будет принято в ближайшее время.

Ранее вирусолог Павел Волчко рассказал, что эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, но только в том случае, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.