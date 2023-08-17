Общество 17 августа 2023, 08:41 Запретить АЗС возле рынков и торговых центров предложили в России Депутат Госдумы Выборный предложил изменить правила и запретить АЗС рядом с ТЦ РИА «Новости»

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В России призвали ужесточить правила размещения АЗС. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил премьер-министру Михаилу Мишустину запретить их работу рядом с рынками, торговыми центрами и местами массового скопления людей, сообщили «Известия».

«Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 метров — недостаточно, так как гибнут люди», — объяснил парламентарий.

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По его мнению, нужно законодательно запретить работу АЗС возле рынков, торговых центров, других мест массового скопления людей, а также около жилых домов. Идею Анатолия Выборного поддержали в комитете Госдумы по экономической политике, и он попросил премьера оперативно решить этот вопрос.

Зампред экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов заявил, что соседство с заправками опасно тем, что их владельцы игнорировали нормативы и требования законодательства. Например, они без разрешений ставили резервуары или в документах указывали один объем, а фактически устанавливали другой. Специалист заявил, что проблема не в размещении АЗС возле домов, а в контроле над соблюдением правил их эксплуатации.

В Махачкале 14 августа произошел взрыв на АЗС. Погибли 35 человек, в том числе дети. Следком заявил, что по одной из версий, на станции техобслуживания рядом с заправкой хранили пожароопасные удобрения.