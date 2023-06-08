Общество 08 июня 2023, 15:13 Замначальника ГУ МВД по Самарской области лишился должности после массового отравления россиян сидром Колокольцев уволил замглавы ГУ МВД по Самарской области после отравления россиян сидром РИА «Новости»

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова после того, как правоохранители установили каналы поступления опасного сидра. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений регионального управления МВД. Кроме того, после массового отравления россиян сидром из органов внутренних дел уволят начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» Александра Ремнева.

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В пресс-службе указали, что сотрудники МВД установили каналы, по которым опасный для жизни алкогольный напиток «Мистер Сидр» поступал в нелегальный оборот. Полицейские выяснили, что со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» похитили спиртосодержащую жидкость. Партию, изъятую при проверочных мероприятиях, хранили на складе с 2012 года.

По подозрению в похищении этой жидкости сотрудники полиции задержали двух жителей Самары. Пока правоохранители устанавливают их сообщников. Кроме того, задержали охранявшего склад сержанта полиции, который пропустил злоумышленников на территорию.

Более 30 человек скончались после отравления сидром в Приволжском федеральном округе. После этого Роспотребнадзор изъял из продажи 66,5 тысячи литров слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр».

Производство суррогатного спиртного находилось в Самарской области. Предпринимателя, обвиняемого в изготовлении опасного напитка, отправили в СИЗО.