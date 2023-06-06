Эксклюзив 06 июня 2023, 19:08 Подозреваемого в производстве ядовитого сидра отправили в СИЗО Суд арестовал бизнесмена по делу о смертельных отравлениях сидром

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Суд в Ульяновске арестовал предпринимателя, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, ставшего причиной смертельных отравлений. В СИЗО самарский бизнесмен пробудет два месяца — до 4 августа включительно.

Производство опасного напитка «Мистер Сидр» располагалось в Самарской области. После серии отравлений, часть из которых привела к гибели пострадавших, возбудили уголовные дела, а оборот продукции этой компании запретили на всей территории России.

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Специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора изъяли из свободной продажи уже 37,6 тысяч литров смертоносного сидра.

В Ульяновской области жертвами отравлений стали, по последним данным, 18 человек. В Самарской области умерли две женщины. О летальных исходах сообщали в Нижегородской области. Во вторник, 6 июня, стало известно об одном пострадавшем в Чувашии. В Удмуртии в критическом состоянии находятся два отравившихся.