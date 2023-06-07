Происшествия 07 июня 2023, 21:38 Число жертв отравления «Мистером Сидром» в России превысило 30 «Известия»: число погибших от напитка «Мистер Сидр» возросло до 32 человек РИА «Новости»

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Количество погибших при отравлении напитком «Мистер Сидр» достигло 32 человек. Всего по всей стране Роспотребнадзор изъял из продажи 66,5 тысячи литров напитка, сообщили «Известия».

Первый случай отравления зафиксировали в Курганской области, затем о пострадавших стало известно еще в нескольких областях. В Ульяновской области отравились 42 человека, в Самарской области — 16, в Нижегородской области — четыре человека, в Пензенской — один, в Удмуртии и Чувашии произошло по одному случаю отравления.

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Летальные случаи зарегистрировали в Ульяновской области (20), в Самарской области (девять), в Нижегородской области погибли девять человек, в Республике Удмуртия — один.

Минздрав России сообщал, что от отравления суррогатным алкоголем пострадали 90 человек. По последним данным, умерли от отравления поддельным сидром 29 россиян. Состояние еще четверых оценивается как тяжелое.

Вызвавший массовые отравления сидр произвели в Самарской области. Правоохранители задержали бизнесмена, которому принадлежит производство. Расследование дела продолжается.