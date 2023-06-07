07 июня 2023, 19:06
Роспотребнадзор забрал из продажи свыше 66 тысяч литров напитка «Мистер Сидр»
Роспотребнадзор сообщил об изъятии 66,5 тысяч литров опасного напитка «Мистер Сидр»
Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» после массового отравления россиян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«По состоянию на 18:00 7 июня специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли 66,5 тысяч литров опасного пивного напитка „Мистер Сидр“, произведенного на территории Самарской области», — отметили в Роспотребнадзоре.
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Наибольший объем продукции обнаружили в Астраханской и Курганской областях и Удмуртии. Опасную продукцию также изъяли на территории Владимирской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях, в Крыму, Чувашии и Коми.
Массовые отравления зафиксировали после употребления контрафактного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в Самарской области и в нескольких других российских регионах.
В Ульяновской области жертвами отравления стали 20 человек, 31 пострадавшему продолжают оказывать помощь в больнице. В Самарской области погибли семь человек. По данным Минздрава, в результате отравления суррогатным сидром зафиксировали 30 летальных исходов, сообщал RT.
Роспотребнадзор
Алкоголь
отравление сидром в России
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