Общество 07 июня 2023, 19:06 Роспотребнадзор забрал из продажи свыше 66 тысяч литров напитка «Мистер Сидр» Роспотребнадзор сообщил об изъятии 66,5 тысяч литров опасного напитка «Мистер Сидр» РИА «Новости»

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Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» после массового отравления россиян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По состоянию на 18:00 7 июня специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли 66,5 тысяч литров опасного пивного напитка „Мистер Сидр“, произведенного на территории Самарской области», — отметили в Роспотребнадзоре.

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Наибольший объем продукции обнаружили в Астраханской и Курганской областях и Удмуртии. Опасную продукцию также изъяли на территории Владимирской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях, в Крыму, Чувашии и Коми.

Массовые отравления зафиксировали после употребления контрафактного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в Самарской области и в нескольких других российских регионах.

В Ульяновской области жертвами отравления стали 20 человек, 31 пострадавшему продолжают оказывать помощь в больнице. В Самарской области погибли семь человек. По данным Минздрава, в результате отравления суррогатным сидром зафиксировали 30 летальных исходов, сообщал RT.