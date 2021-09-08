Замглавврача Ногинской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа

После взрыва газа в жилом доме в Ногинске госпитализировали шесть человек. Среди них два ребенка, один пациент находится в реанимации. О состоянии пострадавших рассказал заместитель главного врача Ногинской ЦРБ Андрей Колесов.

Взрыв бытового газа произошел в Ногинске в среду утром в девятиэтажке на улице 28 Июня, 9б. Пострадали жильцы трех квартир. Первый звонок поступил в больницу в 07:00, после этого сразу начали прибывать пострадавшие. Сейчас по отделениям распределены шесть человек.

Госпитализированы двое детей — им пять и 10 лет. У них минимальные повреждения, ушибы, ссадины.

«Дети несколько напуганы, но они с мамой, приехали их родственники. Они отдыхают, спят» — сообщил замглавврача Ногинской ЦРБ.

Мама детей тоже госпитализирована — у нее повреждение правого коленного сустава, незначительное. Их папа — в отделении нейрохирургии с сотрясением мозга и мелкими ссадинами. Туда же госпитализирована 44-летняя женщина, — у нее тоже сотрясение мозга и перелом костей носа.

Один пострадавший — в реанимации. У него перелом правого бедра и сотрясение головного мозга. Его планируют к эвакуации в институт Вишневского, сказал Колесов.

Еще одну женщину доставили в больницу, у нее ушиб голеностопного сустава, но переломов нет. Она отказалась от госпитализации, ее забирают домой родственники.

МЧС запустило горячую линию в связи со взрывом в Ногинске.