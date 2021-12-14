Законопроект о QR-кодах в общественных местах рекомендовали принять в первом чтении

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал принять законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в первом чтении. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Всего в нижнюю палату российского парламента было внесено два законопроекта о QR-кодах. Один — об их использовании в общественных местах, а второй — об их применении на транспорте.

Законопроект, по которому для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, театров, кино и массовых мероприятий потребуется документ с QR-кодом, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 декабря. Сертификат с QR-кодом можно получить тем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел ковидом официально, то есть обращался за медицинской помощью. Также право на него будут иметь те, у кого есть медотвод от прививки.

Второй законопроект, по которому QR-коды могли начать требовать для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда, был снят с обсуждения.