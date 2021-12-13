QR-коды через «Госуслуги» получили 54 млн россиян

Уже 54 миллиона россиян получили QR-коды на портале «Госуслуги», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Госдуме. По ее словам, в разы меньше людей оформили этот документ в МФЦ — всего 1,7 миллиона за все время пандемии.

Вице-премьер отметила, что портал «Госуслуги» пользуется большой популярностью в стране. Сегодня им пользуются 75% взрослого населения России — это примерно 91 миллион человек.

Получить QR-код через «Госуслуги» довольно просто. Для этого нужно зайти в личный кабинет, вбить в строке поиска слово «сертификат» и нажать на соответствующий раздел. Откроется документ, который можно будет скачать в формате pdf.

Сертификат появляется в «Госуслугах» автоматически — после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса (либо однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России. Такой документ действует в течение года. QR-код для переболевших активен столько же начиная от даты выздоровления. Кроме того, QR-код выдают всем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста — правда, только на 72 часа.