Законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме

Законопроект о введении QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте был снят с рассмотрения Госдумой. Его предложило ранее российское правительство.

«Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик сослался на слова президента России Владимира Путина, неоднократно называвшего недопустимыми опрометчивые решения, которые ограничивают права граждан и создают дополнительные проблемы для людей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россиянам с антителами, у которых есть положительный ПЦР-тест, будут выдавать QR-коды на год. Не имеющим результата теста — на полгода. Также получить сертификат сроком на полгода смогут граждане России, привитые зарубежными вакцинами, если тестирование выявит у них наличие необходимого количества антител.