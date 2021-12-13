«Госуслуги» будут выдавать QR-коды по антителам уже в декабре

Сертификаты по антителам переболевшим COVID-19 без обращения к врачам и вакцинированным иностранными препаратами будут выдаваться порталом «Госуслуги» в декабре. Так заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы завершаем работу по гражданам, <…> которые не обращались в медицинские организации. И здесь есть два направления. Первое направление: они имели положительный тест, но не обращались в медицинские организации. <…> И второе — граждане, которые и не знали, что они переболели», — приводит ее слова РИА «Новости».

Россиянам с антителами, у которых есть положительный ПЦР-тест, будут выдавать QR-коды на год. Не имеющим результата теста — на полгода.

Вице-премьер заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 56 регионах России, при этом в пяти все еще продолжается рост количества зараженных. Снижение заболеваемости в данный момент нестабильно, поэтому количество ковидных коек придется сохранить. Голикова отметила, что 23% заболеваемости пришлось на Москву, Подмосковье и Петербург.