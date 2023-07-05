Общество 05 июля 2023, 15:47 Закончились даже стоячие места. Столпотворение на пляже в Анапе показали на видео Shot показал на видео огромные толпы отдыхающих на пляже в Анапе РИА «Новости»

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Пляжи Анапы в июле начали пользоваться огромной популярностью у россиян. На некоторых трудно найти себе место, чтобы просто остановиться. Видео показал Telegram-канал Shot.

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На опубликованных кадрах у входа в воду скопилось огромное количество людей.

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В конце июня отдыхающие заметили, что цвет моря в Анапе приобрел зеленый оттенок, «360» показывал видео. Это явление связано с тем, что начался период цветения морских растений. Цвет воды поэтому меняется. Зелень способна задержаться как минимум до октября или пропасть уже в конце лета.

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