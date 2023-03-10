10 марта 2023, 18:56
Правительство простимулирует снижение цен на путевки по России
Правительство выделит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних турпутевок
Власти выделят 500 миллионов рублей на меры для снижения стоимости пакетных туров по России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В пресс-службе правительства уточнили, что документ будет действовать в 2023 и 2024 годах. Сумму выделят двумя частями по 250 миллионов. Так власти поддержат туроператоров, которые организуют чартерные авиаперевозки внутри России. Программу в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуют с 2021 года.
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«В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы — до 2024 года включительно», — добавили в правительстве.
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Школьники из Московской области в текущем году смогут бесплатно отправляться в туристические поездки. На эти цели 200 миллионов рублей. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова назвала субсидию большим подспорьем для развития детского туризма в Подмосковье. Поучаствовать в программе могут учащиеся пятых-девятых классов.
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