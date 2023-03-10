Власть 10 марта 2023, 18:56 Правительство простимулирует снижение цен на путевки по России Правительство выделит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних турпутевок piqsels

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Власти выделят 500 миллионов рублей на меры для снижения стоимости пакетных туров по России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства уточнили, что документ будет действовать в 2023 и 2024 годах. Сумму выделят двумя частями по 250 миллионов. Так власти поддержат туроператоров, которые организуют чартерные авиаперевозки внутри России. Программу в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуют с 2021 года.

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«В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы — до 2024 года включительно», — добавили в правительстве.

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Школьники из Московской области в текущем году смогут бесплатно отправляться в туристические поездки. На эти цели 200 миллионов рублей. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова назвала субсидию большим подспорьем для развития детского туризма в Подмосковье. Поучаствовать в программе могут учащиеся пятых-девятых классов.