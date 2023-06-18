Путешествия 18 июня 2023, 21:18 Стали известны самые популярные направления для семейного отдыха в России в июле OneTwoTrip: россияне чаще всего посетят в июле Санкт-Петербург и Краснодарский край РИА «Новости»

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Большая часть российских семей с детьми — почти 80% — решила провести свой отпуск в июле внутри страны. К такому выводу пришли аналитики сервиса OneTwoTrip. Чаще других городов россияне выбирали Санкт-Петербург и Адлер.

Более 11% всех бронирований пришлось на Северную столицу, около 10% — на Адлер. На третьем месте — Москва с 8,5%. Кроме того, в топ самых популярных направлений попали Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

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Результаты исследования также говорят о том, что путешественники предпочитают довольно экономные варианты при выборе жилья. Чаще всего бронируют квартиры, гостевые домики и хостелы. Дорогие отели выбирают менее 5% туристов.

Из зарубежных направлений у российских семей лидирует Стамбул, несмотря на недавние сообщения о не очень дружелюбной обстановке в Турции по отношению к россиянам. Также многие выбрали для отдыха Абхазию и Армению.

Ранее жители России рассказали, сколько денег им нужно для идеального отпуска. Оказалось, что в среднем отдых мечты стоит около 242 тысяч рублей.