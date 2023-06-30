30 июня 2023, 03:14
Море в Анапе снова стало ядовито-зеленого оттенка
Море в Анапе приобрело ядовито-зеленый оттенок из-за активного роста водорослей
Жители Анапы снова стали свидетелями необычного явления. Цвет воды Черного моря приобрел ядовито-зеленый оттенок. Свежие кадры с пляжа появились у «360».
Такое явление связано с ростом водорослей камка. В Черном море сезон цветения морских растений в этом году начался в конце мая, но обычно это происходит позже.
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Временные рамки процесса связаны с температурой воды, когда градус повышается, у водорослей начинается активный рост. Водные растения заполняют собой побережья и некоторые участки моря приобретают необычный оттенок.
Исчезновение зеленой тины тоже зависит от температуры. Зеленая вода может держаться до октября или пропасть уже в конце лета. Обычно морская водоросль уходит, когда температура воды опускается ниже +15 градусов.
Сообщения об изменения цвета Черного моря появлялись еще в начале июня. Тогда в Сети завирусилось видео, как ядовито-зеленая вода омывает берег пляжа в Анапе. Отдыхающие удивились природному явлению, но не испугались.
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