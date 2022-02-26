Захарова заявила, что у МИД нет информации о прекращении выдачи виз в ЕС всем россиянам

МИД РФ не получал данных о том, что россияне не смогут получать шенгенские визы в страны Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что изменения в соглашении об облегченном визовом режиме затронет дипломатов и официальных лиц.

«На данный момент у меня нет таких данных (о том, что под ограничения попадут все жители РФ, — прим. ред). <...> Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

О приостановке выдачи виз россиянам ранее объявили власти Латвии, Литвы, Чехии и Японии. Чешские власти также остановили и выдачу вида на жительство для граждан РФ. В Бельгии выступили за прекращение выдачи шенгенских виз всем россиянам. Такие заявления последовали после начала спецоперации в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.