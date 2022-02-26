Третий день спецоперации в Донбассе. Онлайн

Третий день продолжается российская военная спецоперация в Донбассе. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.

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09:20 ❗️Новое от Минобороны по спецоперации в Донбассе

— Российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.

— Сбиты 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов.

— Уничтожены 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

— Силами Военно-морского флота России уничтожены 8 военных катеров украинских военно-морских сил.

— Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь.

09:13 Зеленский опроверг новости о том, что приказал ВСУ сложить оружие.

«Сейчас в Сети появилось очень много фейковой информации, будто я призываю нашу армию сложить оружие, и идет эвакуация. Значит, так: я — тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать нашу страну», — сказал он.

09:10 Президент США Джо Байден заявил, что выделил Украине 600 миллионов долларов военной помощи.