Чехия приостановила выдачу вида на жительство для граждан России

На фоне обострения ситуации на Украине и начала военной операции России в Донбассе власти Чехии решили временно остановить выдачу вида на жительство для российских граждан. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание», — привел его слова ТАСС.

По словам премьера, исключения будут сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям.

До этого правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев.

Также Чехия решила закрыть российские генконсульства в городах Брно и Карловы Вары и приостановить работу своих представительств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России в отношении Украины. Он призвал ввести против Москвы санкции и отключить Россию от системы SWIFT.