ЕС временно приостановит действие соглашения с РФ по упрощенной выдаче виз

Евросоюз заявил о приостановке с 28 февраля действия взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз. Документы по ней не смогут получить дипломаты, бизнесмены и члены официальных делегаций.

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, сообщило РИА «Новости». У указанной категории россиян не будет возможности воспользоваться облегченным порядком получения виз для участия в официальных встречах, консультациях, переговорах и мероприятиях, проводимых межправительственными организациями на территории одного из государств-членов Евросоюза.

Ранее Чехия приостановила выдачу вида на жительство для граждан России. Это произошло на фоне обострения ситуации на Украине и начала спецоперации в Донбассе. Получить чешскую визу тоже не выйдет.

Под санкциями ЕС, о которых объявили в ночь на 26 февраля, оказались президент РФ Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и еще ряд лиц. В список включили 98 имен.