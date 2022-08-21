Лидер запорожского ополчения назвал терактом убийство Дарьи Дугиной

Главной целью преступников при подрыве автомобиля политолога Дарьи Дугиной являлась не она, а ее отец Александр Дугин. Такое мнение в беседе с «360» выразил лидер запорожского ополчения, командир отряда специального назначения «Троя» Владимир Новиков.

«Мое мнение — это теракт, реализованный через покушение на убийство.С вероятностью 90% целью являлся ее отец Александр Дугин, а кто еще пострадает вместе с ним — не имеет значения. Скорее всего, логика преступников была таковой», — заявил военный.

Командир отряда назвал Александра Дугина умным и грамотным аналитиком, к которому прислушивается общество. Он пояснил, что такие люди вызывают неудобство для противника в лице Украины.

«Диверсия путем подрыва автомобиля не требует точности и подготовки диверсанта. Это не тот уровень, чтобы отработать со снайперского оружия», — продолжил он.

В машину Дугиной, по его мнению, заложили большое количество взрывчатого вещества. Изготовить из подручных средств его невозможно, скорее всего там был тротил или пластид, отметил он. По химическим следам определить легко производителя, поэтому специалисты выяснят происхождение взрывчатки.

«Так разнести джип в хлам… Это говорит о том, что мерзавцы планировали стопроцентное поражение всех в автомобиле. То, что Дугин остался жив — случайность, потому что его не было в автомобиле. А Дарья оказалась сопутствующей целью преступников», — заключил лидер запорожского ополчения.

О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело. Александр Дугин сейчас находится в больнице.