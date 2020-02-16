Захарова попросила РПЦ обязать Смирнова обозвать мужчин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Димитрия Смирнова, что, мол, все живущие в гражданском браке женщины — проститутки. Захарова попросила, чтобы мужчин тоже как-нибудь назвали.

«А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — обратилась Захарова к пресс-секретарю главы РПЦ патриарха Кирилла Владимиру Легойде. Тот пока ничего не ответил. Может быть, потому, что тоже мужчина.

А может, потому, что РПЦ в данном случае открестилась от отца Димитрия, чтобы паства не думала, что его слова — официальная позиция всей РПЦ. Так предположил религиовед Денис Батарчук.

«Отец Димитрий перегнул палку. Я не знаю, умышленно или нет, но он действительно оскорбил достаточное количество людей», — заявил Батарчук.

Протоиерей Димитрий Смирнов утром 16 февраля заявил, что гражданский брак для женщины — это по сути проституция. Мужчины не считают их женами, иначе расписались бы и повенчались с ними. Позже за эти слова отец Димитрий категорически отказался извиняться.