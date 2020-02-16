Сопли слушать не будут. Протоиерей не стал извиняться за сравнение гражданского брака с проституцией

Протоиерей Димитрий Смирнов не стал извиняться за сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками. Он заявил, что мог сказать и другое слово, от которого «ушки скрутятся всухую».

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов в комментарии изданию «Подъем» сказал, что не жалеет о словах. Он назвал проститутками не конкретных женщин, а все явление целиком.

По мнению Смирнова, с женщинами, которые живут с мужчинами без брака, обращаются как с мусором. Он заметил, что благодаря таким словам, возможно, кто-то задумается.

«Если я буду сопли жевать, они прислушиваться не будут. Да, я приношу этим скорбь, но на это и рассчитано. Потому что, раз ребенок не понимает ласку, значит надо ему немножко с любовью по попочке наподдать. Тогда до него дойдет: не через ум, так через попочку», — сказал протоиерей.

Смирнов выразил готовность встретиться в суде с теми, кому не нравились его слова.

Протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сказал, что женщины вместо того, чтобы называть себя бесплатными проститутками, говорят, что они в гражданском браке. Священник заметил, что на самом деле женами их никто не считает.