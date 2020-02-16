Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками» в РПЦ

В Русской православной церкви раскритиковали женщин, которые живут с мужчинами в так называемом «гражданском», то есть незарегистрированном и невенчанном браке. Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что это по сути проституция.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в ходе встречи с участниками православного сообщества OrthodoxBRO. Слова священнослужителя привел «Интерфакс».

В России сейчас замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Этот аргумент протоиерей привел в доказательство своего мнения.

«Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха», — добавил священник.

По мнению отца Димитрия, если бы мужчины относились к своим гражданским подругам иначе, они бы не колеблясь бы и зарегистрировали отношения, и повенчались.