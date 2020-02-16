«Христианскому пастырю это не к лицу». РПЦ открестилась от протоиерея, сравнившего гражданских жен с проститутками

Протоиерей Димитрий Смирнов перегнул палку, называя множество женщин проститутками за то, что они живут гражданским браком. Такое мнение «360» выразил религиовед Денис Батарчук.

«Я считаю, что в данном случае отец Димитрий перегнул палку. Я не знаю, умышленно или нет, но он действительно оскорбил достаточное количество людей. Я против того, чтобы кому-то потом за это что-то было. Но ему как христианскому пастырю это, наверное, не то чтобы не к лицу, но не стоило бы так», — сказал Батарчук.

Он заметил, что Смирнов, даже будучи протоиереем, выражает свою частную точку зрения. Но люди обычно воспринимают мнение одного священника как позицию всей церкви. По словам Батарчука, РПЦ не разделяет мнения Димитрия Смирнова.

«Венчание имеет смысл для людей, которые живут церковной жизнью. Если не живут церковной жизнью, то венчанный у них брак или нет, не имеет никакого значения. Это внутрицерковная традиция. То, что из нее сделали конвейер как из крестин, в этом нет ничего хорошего. Люди идут венчаться, не задумываясь: кто-то по традиции, кто-то для красоты. 99% людей, которые венчаются, не являются активными членами этой церкви», — заметил Батарчук, добавив, что формально церковь признает только венчанные браки, считает их благословенными Богом.

Батарчук добавил, что лично знает протоиерея Димитрия Смирнова и что высказывание о проститутках в его стиле. В то же время религиовед отметил, что священника очень уважают, и не исключено, что эти скандальные слова он произносил с улыбкой.

Протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO назвал женщин, живущих с мужчинами в гражданском браке, бесплатными проститутками. По его словам, их никто не считает женами.