Заболеваемость COVID-19 выросла на Черноморском побережье

В Краснодарском крае растет количество заболевших COVID-19. По данным оперштаба региона, за неделю на Черноморском побережье количество заражений коронавирусом выросло на 11,5%.

С 1 мая всего на Черноморском побережье зарегистрировано 1724 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«Среди заболевших: работники санаторно-курортных учреждений — 24 человека, организованные отдыхающие — 58 человек. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на Черноморском побережье возросла на 11,5%», —сообщили в ведомстве.

С 1 июля туристы, заселяющиеся в отели Краснодарского края, обязаны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 менее полугода назад. С 1 августа принимать будут только сертификат о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным результатом ПЦР-теста.

В России за сутки скончались 679 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Это максимум с начала пандемии.