Турагент перечислил новые требования для отдыха в Краснодарском крае

С 1 июля в Краснодарском крае начнут действовать новые ковидные ограничения. При заселении в отель гости должны будут предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Сделать его придется и детям с нуля лет.

Об этом «360» рассказала турагент Юлия Картошкина.

«С 1 июля в Краснодарском крае нужны ПЦР-тесты. Они нужны детям с нуля лет, каждый должен сделать тесты дома и с ними приехать. Их будут проверять в момент заселения в отели, гостиницы и пансионаты. При этом тест должен быть получен не ранее чем за три дня до заезда», — отметила она.

Картошкина уточнила, что в других странах тесты требуют для детей с шести или 12 лет. В России же ПЦР необходимо детям с нуля лет. При этом ранее правила изменились — в отель разрешили селить детей до шести лет без ПЦР-теста. Кроме того, туда смогут приехать взрослые постояльцы, которые переболели ковидом.

Турагент добавила, что в аэропорту Сочи 30 июня открылся пункт срочного тестирования на коронавирус. Результаты будут готовы за два часа после анализа. Турагент отметила, что там ПЦР смогут сделать те, кто прилетел на курорты без теста.

При этом с 1 августа в Краснодарском крае смогут отдохнуть только вакцинированные.

«С 1 августа нужна будет вакцинация в Краснодарском крае. Уже не ПЦР-тест, а именно вакцинация. Либо — доказать, почему нет вакцинации, должен быть медотвод. Сейчас его просят, чтобы он все-таки разрешил просто ПЦР сделать. Если справка о вакцинации, то тесты не нужны», — рассказала она.