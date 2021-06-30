Пандемия спутала планы. Отдых оказался под угрозой в ряде регионов России, но есть альтернативы

Россияне могут остаться без летнего отдыха. Власти Крыма раздумывают о том, чтобы закрыть полуостров для приезжих. В Краснодарском крае с 1 августа ввели требование об обязательной прививке для отдыхающих. Куда проще поехать и где комфортнее будет туристам, разбирался «360».

Ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной. С 24 июня число подтверждаемых каждые сутки случаев COVID-19 в стране перевалило за 20 тысяч и ниже этой планки не опускалось. Регионы вынуждены вводить дополнительные ограничения, особенно сейчас — в период отпусков.

Ограничения на Кубани

В Краснодарском крае количество выявленных пациентов с коронавирусом стабильно растет с 20 чисел июня. На прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Документ предписывал гостиницам и отелям края с 1 июля принимать гостей только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. С 1 августа заселиться в номер смогли бы только привитые. Для людей с медотводом сделали исключение.

Через несколько дней правила снова изменились: в отель разрешили селить детей до шести лет без ПЦР-теста или переболевших ковидом постояльцев. Об этом губернатора просили в Российском союзе туриндустрии.

Многие россияне заявили, что не готовы вакцинироваться ради отдыха на курортах Краснодарского края. А из-за введения ограничений люди начали массово отказываться от поездок в регион: продажи туристических путевок по этому направлению упали на 30% с заездом в июле и на 80% — в августе. Под угрозой срыва оказались путешествия сотен тысяч туристов, а край может потерять порядка 40–55 миллиардов рублей.

Риски Крыма и ковидные меры в Туве

Несоблюдение ковидных ограничений может привести к локдауну некоторых районов Крыма. Глава региона Сергей Аксенов пригрозил такой мерой территориям, где бизнес не соблюдает требования по противодействию коронавирусу. Контроль за их выполнением усилят.

Отдыхающим, кстати, доступны прививки прямо в гостиницах полуострова. Вакцинировать туристов будут при их желании как обоими компонентами препарата, так и любым из них по отдельности.

Рост новых случаев заражения в Крыму фиксируют с начала июня. За месяц их количество выросло с 96 до 294 за сутки.

Если Крым только присматривается к вероятному локдауну, в Туве он уже коснулся детского отдыха. На фоне вспышки коронавируса все детские лагеря в регионе досрочно прекратили работу, ребят начали отправлять по домам.

Альтернатива морю в пандемию

Загорать и купаться необязательно на море. Подмосковье, например, богато чистыми пляжами, которые с легкостью составят конкуренцию черноморским. В Московской области 118 официальных таких мест на побережье озер и рек и 94 зоны отдыха. Отдых в красивом месте недалеко от дома экономит немало времени, сил и денег.

Туристам нужно помнить, что Подмосковье с 28 июня тоже ввело дополнительные меры для борьбы с распространением вируса. В гостиницы не пустят без отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации против коронавируса или специального QR-кода.

Однако вакцинация в Московской области идет очень активно. Если ее нынешние темпы сохранятся и впредь, то в июле от коронавируса привьют порядка 1,5-2 миллиона жителей. Это значит, что и отдых в регионе будет более безопасным.