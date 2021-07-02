Новый рекорд по смертям от ковида зафиксировали в России

В России за сутки скончались 679 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Это максимум с начала пандемии.

За сутки выявили 23 218 случаев COVID-19 в 85 регионах. Причем у трех тысяч новых больных не было симптомов ковида.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (6893), Подмосковье (2488) и Санкт-Петербурге (1671). В Московской области с начала пандемии сделали 9 205 764 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По смертности в антилидерах также Москва. В столице скончались 112 пациентов с коронавирусом. Далее следуют Санкт-Петербург (101) и Нижегородская область (27). Всего с начала пандемии выявлено 136 565 летальных исходов.

За сутки выписали 18 197 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус. Всего число удачно переболевших ковидом теперь составляет 5 035 518 человек.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что ковидом переболели 10% москвичей. По ее словам, основной причиной всплеска заболеваемости стал новый штамм коронавируса — индийский.