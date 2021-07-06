Федеральная трасса Джубга — Сочи снова открыта для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Движение по трассе ранее перекрывали в обоих направлениях в районе села Кроянское из-за схода селя. Во время паузы водителям и пассажирам транспортных средств раздавали воду. За медицинской помощью никто не обращался, отметили в ведомстве.

Сель повредил около 40 метров дороги, перерыв в движении на трассе составил почти пять часов. За это время с проезжей части было убрано более полутора тысяч селевых масс, уточнило РИА «Новости».

Сильные ливни и штормовой ветер обрушились на Сочи 4 июля. Разгул стихии продолжался и в понедельник, 5 июля. В результате оказались подтоплены 290 жилых домов, более 500 приусадебных участков. Затопило подвал городской больницы.

Оперативный штаб по ликвидации последствий затопления работает круглосуточно, все коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. В пяти муниципальных районах края введен режим ЧС. Продолжается непрерывный мониторинг уровней рек.