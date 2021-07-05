Гидролог объяснил, почему Сочи уходит под воду

Теплое море и горы сыграли негативную роль при затоплении в Сочи. Они поспособствовали образованию таких обильных осадков, заявил гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Эксперт отметил, что на черноморском побережье Кавказа периодически случаются такие природные катаклизмы. Это происходит примерно раз в десять лет и даже влечет за собой человеческие жертвы, сообщила Общественная служба новостей.

В этом году подтопления произошли после того, как из-за сильных ливней произошел резкий подъем уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота.

«Основная причина заключается в том, что теплое море рядом, воздух набирает влагу, и в горах, при подъеме воздуха вверх, образуются большие осадки», — пояснил Болгов.

Гидролог также не исключил, что повлиять могли также климатические изменения. Именно они приводят к увеличению интенсивности дождей. Однако, как подчеркнул он, эту версию нужно будет изучить.

Самым важным, по его мнению, является определение основных участков затопления, чтобы не строить там дома и инфраструктурные объекты.

Шквалистый ветер и сильные ливни обрушились на Сочи 4 июля. Непогода продолжает царить в городе и в понедельник. Все коммунальные службы приведены в повышенную готовность, местных жителей и отдыхающих предупредили об опасности и попросили быть готовыми к эвакуации.